Pour digérer une nouvelle deuxième place en cyclo-cross, Wout van Aert s'offre... une frite bien belge

Wout van Aert n'a pas réussi à détrôner Mathieu Van der Poel, l'actuel maître du cyclo-cross, mais il a tout de même réalisé une belle course. Parti d'une position peu avantageuse, il a tout donné pour décrocher une jolie médaille d'argent. "J'ai quand même pris beaucoup de plaisir. J'ai fait une bonne course. Je pense que c'est le meilleur cross de ma saison", avait-il dit à l'issue de la course.

Le coureur belge reste fair-play face à son éternel rival : "Je suis très heureux d'être là le jour où Mathieu le fera. Je pense que c'est comme ça que ça doit se passer. Il gagne, je suis encore deuxième."