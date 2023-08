Pour Vanthourenhout, van Aert et Evenepoel sont prêts : "Ils sont rétablis physiquement"

Sven Vanthourenhout est convaincu que Wout van Aert et Remco Evenepoel réaliseront une bonne performance vendredi lors du contre-la-montre des Mondiaux de cyclisme à Stirling, en Écosse. Après une course en ligne difficile, le duo a bien récupéré, physiquement et mentalement. "C'est incroyable de voir à quelle vitesse ces gars-là peuvent vite tourner la page", a déclaré mardi le coach national, admiratif.

Lundi, Vanthourenhout était encore en contact avec les entraîneurs de van Aert et Evenepoel. "Ils ont été très positifs. Ils seront tous les deux complètement rétablis physiquement vendredi. Aujourd'hui, j'ai parcouru 90 km en scooter devant Remco et je n'ai rien constaté (de négatif, ndlr). Et ce, alors que la course de dimanche a été extrêmement difficile. Quand je vois les gars qui ont participé, je me dis que c'était l'une des courses d'un jour les plus difficiles de tous les temps. À notre époque, tout est mesuré. Dimanche soir, vous pouviez tout de suite voir qu'il y avait déjà eu un déclic par rapport à la prochaine course. Il y a eu un verre entre nous et quelques échanges, mais on pouvait déjà voir que ces gars voulaient à nouveau être à leur meilleur niveau vendredi."