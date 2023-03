Pour Wout van Aert, le seul grand favori reste Pogacar

"Je n'ai pas pu très bien suivre Paris-Nice parce que j'étais à Tirreno-Adriatico, mais Pogacar y a quand même marqué les esprits. Il devient progressivement un coureur de classiques et il est clairement venu à Milan-Sanremo avec un plan", a ajouté Wout van Aert lors de la présentation des équipes au départ de ce Monument vendredi . "Je ne vois que des grimpeurs dans son équipe, c'est qu'ils ont l'intention de rendre la compétition très difficile", a déduit le coureur belge.

"Milan-Sanremo se joue souvent dans les derniers kilomètres et c'est un avantage d'avoir un équipier avec soi. Nous prenons le départ avec une équipe solide et nous devons essayer de faire cela", a ajouté Wout van Aert qui se méfie du Français Julian Alaphilippe, victorieux lui en 2019. "On le sous-estime", reconnaissant aussi qu'Alpecin-Deceuninck a "une bonne équipe avec Mathieu van der Poel et Jasper Philipsen".