Primoz Roglic gagne la 5e étape devant Remco Evenepoel et conforte sa place de leader

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté la 5e étape du Tour de Catalogne cycliste (WorldTour) disputée sur 178,5 km à Terres de l'Ebre vendredi, au sommet du Lo Port. Le Slovène, leader du général, a devancé de 6 secondes Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) et de 12 le Portugais Joao Almeida (UAE Team Emirates).

Six coureurs animaient l'étape du jour: les Espagnols Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA), José Félix Parra (Kern Pharma), Pablo Castrillo (Kern Pharma), Héctor Carretero (Kern Pharma) et Ibai Azurmendi (Euskaltel - Euskadi) et l'Ethiopien Tsgabu Grmay (Jayco AlUla). Ils entamaient l'ascension finale vers Lo Port (9,4 km à 8 pour-cent) avec 1 minute d'avance sur le peloton.

Grmay, dernier rescapé de l'échappée, était repris à 6 km de la ligne. Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Joao Almeida et Marc Soler (UAE Team Emirates) restaient à quatre devant. Dans les derniers mètres, Roglic parvenait à creuser un léger écart sur ses rivaux pour aller chercher la 71e victoire de sa carrière, sa 6e de la saison et la deuxième de la semaine en Catalogne.