Primoz Roglic "impressionné par les écarts" après avoir conquis le maillot rouge

"J'ai de très bons souvenirs de cette montée et je n'ai pas manqué cette opportunité, je suis content!", a expliqué le Slovène. Roglic s'est isolé en tête après un gros travail de son équipe, creusant l'écart, dans un premier temps, avec ses équipiers Daniel Felipe Martinez et Aleksandr Vlasov. "Ce n'était pas vraiment le plan, j'ai dit que je n'avais pas besoin de cette étape, mais certains membres de l'équipe m'ont dit: 'On ne t'écoute pas, on roule quand même'. Nous devons être sur la même longueur d'onde, alors on s'est investi pour l'étape", a confié Roglic.

Une nouvelle étape de montagne est programmée samedi, vers le Picon Blanco, avant le contre-la-montre final à Madrid. "Demain, c'est la dernière grosse étape et elle sera très difficile. Et nous ne faisons pas le circuit habituel à Madrid, nous avons une autre étape décisive avec le contre-la-montre, donc c'est loin d'être fini. Je suis impressionné par les écarts... C'est mieux que d'avoir cinq minutes de retard! Je suis donc satisfait de la façon dont je fonctionne et je suis également content de mes équipiers."