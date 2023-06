Remco Evenepoel et Wout van Aert de retour aux affaires

Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) et Wout van Aert (Jumbo-Visma) reprennent la compétition à l'occasion du 86e Tour de Suisse (WorldTour), qui débute dimanche pour se terminer une semaine plus tard, le 18 juin. Ce sera la première fois depuis les Mondiaux de Wollongong l'an dernier en Australie que les deux meilleurs coureurs belges seront au départ d'une même course.