Remco Evenepoel: "J'irai au Tour et j'espère deux médailles aux Jeux"

"C'est bien sûr toujours un très grand honneur de recevoir un tel prix. Cela montre que beaucoup de personnes ont apprécié mes performances. Je pense que Bart (Swings) le méritait tellement et ce qu'a réalisé Luca (Brecel) est aussi spécial. C'est un top 3 mérité et tout le monde pouvait l'emporter. Je suis content que ce soit moi. L'année n'a pas été facile. Il y a eu des hauts et des bas, avec l'abandon au Giro. Mais j'ai continué à me battre. J'ai quand même remporté treize courses du World Tour ou des championnats."

Devancé aux nombres de victoires du trophée de Sportif de l'année par les seuls Eddy Merckx (6) et Stefan Everts (5), Remco Evenepoel compte déjà 3 titres à 23 ans mais espère faire mieux. "C'est un bel objectif. Si je fais encore dix-douze ans de carrière, j'espère en gagner encore quatre au moins. Il faudra regarder année par année".