Remco Evenepoel ne veut pas compromettre son podium pour la 2e place: "Ce serait idiot"

Evenepoel compte actuellement 2:10 de retard sur le Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) deuxième du général. "Ce serait idiot de perdre mon podium en voulant me battre pour la deuxième place. Si j'ai encore une chance de gagner une étape, je vais certainement la saisir. Si ce n'est pas le cas, je suis déjà très heureux avec un podium final à Nice. Nous sommes venus pour un top 5 et une victoire d'étape, et celle-ci je l'ai déjà."

Le natif de Schepdael se veut confiant pour la troisième semaine, annoncée comme la plus exigeante. "Nous pensions tous que la deuxième semaine serait la plus facile. Mais, nous avons eu les Pyrénées, des bordures ou encore des températures jusqu'à 200 degrés (rires). C'était une semaine éprouvante et je pense que les résultats le montrent. Les Alpes doivent encore arriver mais les Pyrénées étaient plus raides et le bitume en moins bon état. Même si les étapes 19 et 20 (les étapes alpestres les plus dures, ndlr.) sont évidemment importantes."