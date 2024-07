Remco Evenepoel satisfait: "J'aurais signé pour me retrouver dans cette position"

Attaqué et à l'attaque durant cette rude neuvième étape du Tour de France, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a tenu face au Slovène et maillot jaune Tadej Pogacar (UAE Emirates). Le maillot blanc du Tour a cependant pointé du doigt le refus de "coopérer" du Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) lors de l'attaque à trois.

"Ma journée s'est bien passée, je n'ai pas tant souffert et je me sentais bien sur les chemins. Je savais que Tadej allait attaquer et j'ai réussi à rester à son contact presque tout le temps. Il y a une seule fois où j'étais mal placé, je pense que mes coéquipiers n'ont pas été assez agressifs pour me remonter à l'avant du groupe et donc j'ai été surpris, mais ça s'est réglé tout de même", a confié Evenepoel au micro de l'organisation après l'étape du jour.

"C'est dommage que lorsque nous étions à trois, Jonas Vingegaard n'a pas voulu coopérer pour creuser l'écart", a regretté Evenepoel. "Nous avions la possibilité de revenir sur le groupe de tête et fixer le podium du général, mais je respecte la tactique des Visma, ils ont choisi de jouer défensivement. Quoi qu'il arrive, je m'adapte à la situation."