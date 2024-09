Remco Evenepoel soutenu notamment par Tim Wellens et Maxim Van Gils à Zurich

Remco Evenepoel sera soutenu par Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Laurens De Plus, Quinten Hermans, Jasper Stuyven, Maxim Van Gils et Tim Wellens lors de la course en ligne des championnats du monde de cyclisme sur route, qui se tiendront à Zurich, en Suisse, du 21 au 29 septembre.