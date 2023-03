Rémi Cavagna s'adjuge la première étape en solitaire

Rémi Cavagna (Soudal-Quick Step) s'est adjugé la première étape de la 38e Semaine Internationale Coppi et Bartali (2.1), disputée mardi sur 161,8 km autour de Riccione.

Le Français a accéléré à 36 km de l'arrivée et s'est offert un raid solitaire pour l'emporter avec 32 secondes d'avance sur son coéquipier suisse Mauro Schmid. Le Néerlandais Rick Pluimers (Tudo) prend la 3e place, aussi à 32 secondes.

Cavagna, 27 ans, a signé mardi sa 9e victoire en carrière, la première depuis 2021 et ses victoires dans les chronos aux Tours de Romandie et de Pologne et au championnat de France.