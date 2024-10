Robbe Dhondt devient pro chez dsm-firmenich PostNL

Cette année il n'a pu prendre part qu'à très peu de courses en raison d'une blessure persistante. Il a notamment terminé 5e du championnat de Belgique de contre-la-montre chez les espoirs cette année.

Dsm-firmenich PostNL a engagé trois autres talents belges : Xander Scheldeman et Matteo Vanhuffel, qui rouleront avec l'équipe de développement, et Ella Heremans, qui quitte la formation de développement de AG Insurance-Soudal, et rejoint l'équipe pro féminine.