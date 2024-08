Robby Cobbaert devient directeur sportif chez Visma-Lease a Bike

"Jesper Morkov et Robby Cobbaert sont deux jeunes directeurs sportifs, mais ils apportent déjà de l'expérience", a indiqué Grischa Niermann au nom de la direction sportive de l'équipe néerlandaise du WorldTeam. "Nous sommes convaincus qu'ils constituent un très bon complément à notre équipe de coachs existante. Jesper a déjà fait ses preuves au sein de la formation norvégienne Uno-X Mobility. C'est un coach enthousiaste et il connaissait déjà une belle évolution en tant que directeur sportif. Et cela vaut également pour Robby. Il n'a pas encore d'expérience en WorldTour, mais est très motivé. Nous sommes heureux que ces deux directeurs sportifs talentueux rejoignent notre équipe", s'est-il réjoui.

"Je travaille pour l'équipe principale de Pauwels Sauzen depuis 2022, avant cela, je travaillais avec les juniors. Je suis reconnaissant de l'opportunité qu'ils m'ont donnée là-bas. J'ai hâte de commencer chez Visma-Lease a Bike, une merveilleuse étape dans ma carrière", a déclaré Cobbaert sur le site de son nouvel employeur. "La philosophie, la méthode de travail et la structure de cette équipe correspondent tout à fait à mes ambitions et à mes valeurs en tant qu'entraîneur", a ajouté le sportif.