Robin Orins "très content" de sa deuxième place

"Je ne peux qu'être satisfait de la 2e place car Blackmore était résolument le plus fort depuis le début", a indiqué Robin Orins. "Je n'ai pas pu répondre à son attaque dans la côte finale. J'ai certes vu une possibilité de revenir sur lui en vue de l'arrivée, mais ce fut impossible. Je suis donc content de ma 2e place, une semaine après la 3e place à Roubaix, qui fut une course totalement différente. Je peux dire que mon mois d'avril est bon et j'espère viser la victoire la semaine prochaine à la Kattekoers. J'y étais 6e en 2023. J'espère que ce sera cette année une vraie classique comme je les aime, avec du vent et de la pluie. Je vais prendre le repos nécessaire cette semaine, faire un long entraînement pour être frais au rendez-vous et monter en puissance pour le départ."