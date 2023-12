RTL décroche les droits TV des courses de Flanders Classics dès 2025

Le groupe RTL Belgium a annoncé mardi l'obtention des droits télévisés des courses cyclistes de Flanders Classics, jusqu'ici détenus par la RTBF, à partir de 2025. Le média privé proposera par ailleurs en direct six étapes du Tour d'Italie 2024 grâce à un accord avec Warner Bros. Discovery et Infront, comme en 2023.

Jusqu'ici sur l'antenne de la RTBF, toutes les classiques et courses par étapes masculines et féminines organisées par Flanders Classics, principal organisateur d'épreuves cyclistes en Belgique, seront diffusées sur les chaînes et plateforme du groupe RTL Belgium à partir de 2025, annonce le groupe privé par voie de communiqué. Cela comprend le Tour des Flandres, Gand-Wevelgem, le Circuit Het Nieuwsblad, la Flèche Brabançonne, le GP de l'Escaut, la Brussels Cycling Classic, le Tour du Limbourg, À Travers la Flandre, le Circuit Het Nieuwsblad, le Tour de Suisse et l'Amstel Gold Race.

Par ailleurs, RTL Belgium annonce avoir renouvelé son accord avec le groupe Warner Bros. Discovery et Infront afin de diffuser six étapes du Tour d'Italie 2024, sur lequel sera notamment présent Tadej Pogacar. Le groupe prévoit également une émission quotidienne pour le résumé de chaque étape du Giro. Le Tour de Wallonie et le GP de Wallonie seront aussi diffusés en 2024 sur le média privé, comme l'an dernier.