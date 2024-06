Rune Herregodts a des séquelles de sa chute au ZLM Tour: "Que deux jours pour récupérer"

"Je me suis donné à fond et j'ai fait un bon contre-la-montre, mais pas assez pour gagner. Pour battre des gars comme Soren Waerenskjold, il faut vraiment être au top. J'avais plus de puissance dans la première partie que dans la seconde. Cela montre peut-être mon manque de fraîcheur. Je n'ai pu récupérer que deux jours après le ZLM Tour. La course y a été intense, et il y a eu cette chute qui m'a laissé avec une épaule douloureuse, ce qui m'a empêché de trouver ma position optimale en contre-la-montre aujourd'hui".

Le jeudi 20 juin, le titre national sera disputé lors des championnats de Belgique du contre-la-montre. En l'absence de Wout van Aert et de Remco Evenepoel, Herregodts aura une occasion en or de s'emparer du maillot tricolore. "Ce sont en effet deux grands noms qui ne sont pas là. Mais il reste Alec Segaert, Yves Lampaert et Tim Wellens. Voyons d'abord comment je sors de ce Tour de Belgique".