Sam Bennett: "Très heureux pour l'équipe avec cette première victoire"

"Je suis très heureux d'avoir pu décrocher une première victoire avec mon équipe. Mes coéquipiers m'ont parfaitement amené dans la dernière ligne droite et il ne me restait plus qu'à parachever le travail. C'est aussi simple que cela", a déclaré Bennett.

Considéré comme l'un des hommes les plus rapides des participants à la course du nord de la France, l'Irlandais a dû attendre le deuxième jour pour confirmer ce titre de favori. "J'étais proche du but mardi, mais j'ai pris une mauvaise décision à un moment crucial en attendant un peu trop longtemps. Cette fois, tout s'est très bien passé et comme souhaité. Nous sommes venus sur ces Quatre Jours avec une équipe très forte. Oliver Naesen, Dries De Bondt, Edvald Boasson Hagen et Pierre Gautherat, pour n'en citer que quelques-uns. Ils ont fait en sorte que je fasse mon truc. Notre objectif était de briller ici. Gagner une étape était la première mission. Désormais, c'est fait. Maintenant, nous devons regarder un peu plus loin et j'espère retenter ma chance au terme de la troisième étape, qui se prête à nouveau à un sprint massif. Avec Gautherat, nous avons dans nos rangs un élément capable de signer une belle performance l'avant-dernier jour, dans et autour du Mont Cassel dans le cadre d'une éventuelle victoire au classement général. De plus, Naesen a également un bon classement".