Sam Welsford remporte également la 3e étape

La 3e étape du Tour Down Under, la première épreuve WorldTour cyslite 2024, a été remportée au sprint jeudi par l'Australien Sam Welsford (BORA-hansgrohe) qui s'était déjà adjugé l'étape initiale. La 3e étape reliait Tea Tree Gully à Campbelltown, en Australie, sur la distance de 145,3 km.

La deuxième étape avait quant à elle été remportée mercredi par le Mexicain Isaac Del Toro (UAE Team Emirates) qui conserve jeudi à l'arrivée son maillot de leader du classement général. Le Mexicain dispose de 2 secondes d'avance sur le Néo-Zélandais Corbin Strong (Israel - Premier Tech) et de 5 secondes d'avance sur le Français Axel Mariault (Cofidis).

Vendredi, la 4e étape est promise aux sprinters. Longue de 136,2 km, elle mènera les coureurs de Murray Bridge à Port Elliot.

Le Tour Down Under s'achève dimanche au sommet du mont Lofty. On connaîtra alors le successeur au palmarès de l'Australien Jay Vine.