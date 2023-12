Sepp Kuss, brillant lieutenant devenu leader, lié à Visma - Lease a Bike jusqu'en 2027

Équipier aussi fidèle que précieux lorsque la route s'élève, Kuss, 29 ans, est passé dans une dimension cette année. Acteur majeur des triomphes de ses équipiers Primoz Roglic et Jonas Vingegaard, respectivement vainqueur du Tour d'Italie et de France, le grimpeur du Colorado a ensuite écrit la plus belle ligne de son palmarès en enlevant la Vuelta en septembre.