Soudal Quick-Step prolonge Martin Svrcek pour la saison prochaine

Svrcek était devenu professionnel en 2022 pour l'équipe, alors appelée Quick-Step Alpha Vinyl. Début 2023, l'équipe avait changé de dénomination, devenant Soudal Quick-Step. Le jeune Slovaque a beaucoup roulé au service des leaders du 'Wolfpack', mais s'est aussi illustré avec des places d'honneur. Cette année, il a terminé deuxième du championnat de Slovaquie sur route, et l'année dernière, il a remporté le bronze dans la course sur route des Mondiaux espoirs à Glasgow.

"Je suis très heureux de continuer la collaboration avec cette grande équipe", a déclaré Svrcek dans une réaction sur le site internet de l'équipe. "Je suis incroyablement reconnaissant de leur soutien et de leur confiance en moi, aussi dans les moments difficiles, lorsque les choses ne se déroulaient pas comme prévu à cause de blessures. Je me sens très bien ici. C'est l'environnement parfait pour moi pour grandir et ce nouveau contrat me motive encore plus pour la deuxième partie de la saison et la saison prochaine."