Sven Vanthourenhout : "La dernière ascension pourrait être décisive"

Wout van Aert et Remco Evenepoel, qui font incontestablement partie des favoris vendredi, se sont entraînés mardi matin. "Mais pas spécifiquement sur le parcours", explique Vanthourenhout. "Demain matin, le circuit sera libéré de la circulation pendant deux heures et ce sera plus facile."

"Je pense que le dernier kilomètre et demi sera très important", a déclaré Vanthourenhout. "Cette montée est délicate et technique. Et il est possible qu'il pleuve vendredi. Cela rendrait les choses encore plus difficiles. Sur cette dernière pente, il faut qu'il reste quelque chose dans les jambes des coureurs. Celui qui peut encore pousser un peu plus loin sera favori pour le titre mondial".

Le coach national a regretté que les Écossais aient refait l'asphalte à quelques endroits du parcours du contre-la-montre juste avant les Mondiaux. "Cela m'a fait un peu peur", a-t-il indiqué. "Il a été posé très tard et il y a toujours un peu d'huile. Je suis content qu'il n'y ait pas trop de virages, mais j'aurais préféré ne pas voir ça. Nous sommes venus ici en mai pour des reconnaissances. J'aurais préféré que des ajustements aient été apportés à la surface de la route à ce moment-là."