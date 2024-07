Tadej Pogacar a bénéficié de la stratégie de Soudal Quick-Step: "Ce n'était pas prévu"

Tadej Pogacar (UAE Emirates) a remporté une 5e victoire sur le Tour de France 2024, samedi à l'occasion de l'avant-dernière étape arrivée au sommet du col de la Couillole. Dominant depuis le début de la course, le Slovène n'avait pas prévu le scénario de l'étape, mais il a bénéficié de la stratégie de Soudal Quick-Step de Remco Evenepoel.

"J'étais très surpris de voir la course exploser sur le col de Braus, l'une de mes routes d'entraînement favorites", a laissé entendre le maillot jaune au micro de l'organisation. "Nos gars ont fait un excellent travail et nous sommes arrivés ensemble jusqu'en bas de la descente. Soler est parti dans l'échappée et nous avons essayé de garder le rythme pour amener autant de coureurs possibles dans le final."

À partir de la mi-journée, l'équipe Soudal Quick-Step a pris les choses en main et imprimé un train d'enfer dans le groupe maillot jaune. "Ils ont décidé de prendre du temps sur Vingegaard, j'imagine, ou de gagner l'étape. Cela m'a aidé, en réalité", même si le plan ne s'est "pas déroulé comme nous l'avions prévu."