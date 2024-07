Tadej Pogacar huitième coureur à réaliser le doublé Giro-Tour, le premier depuis 1998

Tadej Pogacar est devenu le huitième coureur de l'histoire à remporter le Tour d'Italie et le Tour de France la même année. Le Slovène, vainqueur de la 111e édition de la Grande Boucle dimanche, est le premier à accomplir cet exploit depuis l'Italien Marco Pantani en 1998.

L'Italien Fausto Coppi a été le premier coureur à remporter le Giro et le Tour la même année en 1949 avant de rééditer sa performance en 1952. Il a ensuite fallu attendre 1964 et le Français Jacques Anquetil.

Il y a 26 ans, 'Le Pirate' avait d'abord remporté le Giro avant de récidiver sur le Tour quelques semaines plus tard. L'Italien avait alors succédé à l'Espagnol Miguel Indurain, auteur de deux doublés en 1992 et en 1993.

En 1970, Eddy Merckx est devenu le troisième coureur à signer le doublé en remportant le Tour d'Italie et son deuxième Tour de France. Son troisième Giro et son quatrième Tour en 1972 lui ont permis de valider un nouveau doublé avant celui de 1974. Le Français Bernard Hinault a réussi cet exploit en 1982 et 1985 avant l'Irlandais Stephen Roche, qui avait précédé Indurain, en 1987.

Dans les semaines qui viennent, Pogacar pourrait encore écrire davantage l'histoire de la Petite Reine en devenant le troisième coureur à accomplir la triple couronne en cas de victoire aux championnats du monde fin septembre à Zürich. Seuls Merckx en 1974 et Roche en 1987 y sont parvenus.