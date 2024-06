Tadej Pogacar n'est "pas surpris" par le niveau de Vingegaard

"Aujourd'hui, quand l'échappée est partie, nous savions qu'elle avait de bonnes chances d'arriver au bout", a analysé Pogacar. "Nous aurions pu faire en sorte de les reprendre, mais ce n'était pas nécessaire d'épuiser mes équipiers aujourd'hui, nous avons préféré y aller tranquillement."

Pogacar a déclenché les hostilités dans la seconde ascension de San Luca, où seul Jonas Vingegaard a réussi à le suivre. Le duo a ensuite été rejoint par Remco Evenepoel et Richard Carapaz dans le final. "Dans le circuit final, je me sentais très bien et le rythme était déjà très élevé la première fois dans la montée de San Luca à cause du travail de l'équipe Visma. Puis, la deuxième fois, nous avons décidé d'essayer d'attaquer pour me tester un peu. Jonas Vingegaard a très vite sauté dans ma roue. Je ne suis pas surpris de son niveau. Il a un peu pris des relais, mais nous n'avons pas réussi à creuser l'écart sur Remco et Richard, ils ont réussi à revenir sur la fin."