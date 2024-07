Tadej Pogacar : "Une très bonne journée aujourd'hui, et une bonne étape pour moi demain"

"Ce fut une très bonne journée aujourd'hui", a estimé Tadej Pogacar au micro d'Eurosport au terme de la 18e étape de 179,5 km qui arrivait jeudi à Barcelonnette. Tous les favoris du classement général sont restés groupés loin derrière le groupe des échappés partis après 30 km. "Tout était sous contrôle. Ce n'était pas facile. Cela ne cessait de monter et de descendre. C'était bien d'être dans le peloton."

Le scénario risque d'être bien différent vendredi avec la 19e étape et ses trois longs cols, dont le sommet du Tour, la cime de la Bonette située à 2.802 mètres et ses 22,9 km de montée à 6,9 % de moyenne. "J'étais là-bas lors du stage d'entraînement avant le Tour et je connais très très bien la montée d'Isola (l'arrivée sera jugée au sommet de celle-ci, ndlr)".

Interrogé sur ce qu'il attend vendredi de la part de Jonas Vingegaard, 2e du classement à 3:11, le maillot jaune a répondu : "Visma a essayé aujourd'hui de gagner l'étape et peut-être vont-ils essayer encore. C'est une bonne étape pour Jonas. Mais c'est aussi une bonne étape pour moi. Je connais les routes et ma forme est bonne. Donc, on verra."