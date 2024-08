Thibau Nys après sa 2e victoire : "Je savais que je devais compter sur mon explosivité"

Thibau Nys (Lidl-Trek) a remporté sa deuxième victoire d'étape en trois jours, mercredi, au Tour de Pologne, une course par étapes WorldTour de sept jours. Dans son interview express, il a admis qu'il avait été plus effrayé par les montées en cours d'étape que par l'arrivée pentue où il s'est imposé au sprint.

"J'étais plus inquiet à l'idée d'aborder le final qu'à l'idée du final lui-même", a déclaré Nys. "Je savais qu'une telle arrivée me conviendrait très bien, mais je devais y arriver, et ce avec de bonnes jambes. Je savais que ce serait un peu difficile, car les coureursavaient déjà mis les gaz dans les montées les plus longues. Ce genre d'effort est un peu trop long pour moi. Mais j'ai trouvé les bonnes jambes, et la vitesse était juste assez élevée pour pouvoir profiter d'être dans les roues."

À l'approche de la dernière côte, Nys a été amené à l'avant par un puissant train de Lidl-Trek. L'ancien champion du monde Mads Pedersen s'est notamment employé pour aider son jeune coéquipier. "Je dois remercier l'équipe d'avoir cru en moi et de m'avoir placé dans la meilleure position possible", a déclaré Nys en guise de remerciement pour l'effort fourni. "Cette victoire est pour eux."