Thibau Nys après son 3e succès: "La chance m'a souri, mais je ne sais pas comment"

"Je leur ai dit que je ne me sentais pas très bien aujourd'hui. Ce n'était pas un mensonge : je n'étais vraiment pas au top de ma forme et j'en ai vu dans les montées. Dans la dernière ascension raide, je n'étais que dans le troisième groupe, mais nous avons réussi à faire la jonction, notamment parce que les autres équipes ont continué à travailler à l'avant."

"C'est avec beaucoup de chance que j'ai pu participer à la finale, jusqu'au dernier kilomètre. Lors des deux premières étapes que j'ai remportées, je contrôlais vraiment la situation, mais pas aujourd'hui. Je devais suivre et espérer que la chance me sourie. C'est ce qui s'est passé, même si je ne sais pas comment. Ce n'est que dans les trois cents derniers mètres que j'ai pensé pour la première fois que je pouvais gagner. Même lorsque j'ai du mal dans les montées, je conserve toujours une accélération dans les jambes à la fin. C'est la grande différence entre moi et les autres gars du groupe, qui sont de vrais grimpeurs."