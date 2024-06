Thibau Nys en larmes après sa victoire d'étape : "Tant de choses me traversent l'esprit"

"Tellement de choses me traversent l'esprit", a savouré Nys. "C'est tellement beau de montrer la bonne forme des dernières semaines. Je rêvais de cette étape depuis longtemps. Mais j'étais tellement déçu après la chute à Gippingen (vendredi dernier). C'était difficile de surmonter cela, car je savais que j'étais proche de la victoire. Sur le chemin du retour à l'hôtel, nous avons repéré cette étape, et j'ai essayé de me remettre dans le bon état d'esprit. Et j'ai réussi."

Nys a pourtant dû faire face à des épreuves ces deux derniers jours en Suisse. Lors de l'étape vallonnée de lundi, il a perdu du temps, mais mardi, il a survécu aux côtes. "Hier, j'ai beaucoup souffert. Et aujourd'hui aussi. Je ne me sentais pas bien sur le vélo et j'ai eu un sentiment désagréable toute la journée. Mais les gars m'ont soutenu, et j'ai commencé à y croire. Et ça a marché. Je suis sans mots pour décrire ce que cela signifie pour moi et ce que je ressens."