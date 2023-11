Thibau Nys ne prendra pas le départ à Termonde dimanche

Nys avait abandonné dimanche lors de la course élites messieurs des championnats d'Europe, remportée par Michael Vanthourenhout à Pont-Château en France. Après la course, Nys avait confié qu'il devait "oublier le classement général de la Coupe du monde" pour être "plus frais et rouler avec les meilleurs".

Thibau Nys, 20 ans, occupe actuellement la 3e place du classement général de la Coupe du monde. Vainqueur de la première manche à Waterloo aux États-Unis et septième de la deuxième manche à Maasmechelen, il compte respectivement deux et un points de retard sur le Néerlandais Lars van der Haar et Eli Iserbyt.