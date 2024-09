Tim Celen en argent sur le chrono: "Je ne peux pas me plaindre de mon contre-la-montre"

Le Limbourgeois, 26 ans, qui souffre d'hémiplégie depuis sa naissance (paralysie du côté droit du corps) a évoqué la course en ligne de vendredi. "J'ai déjà été deux fois champion du monde et peux avoir l'ambition de remporter un nouveau titre mondial, je pense. J'ai déjà une médaille d'agent. Je vais simplement m'attaquer à la course en ligne et me concentrer sur moi-même. Bien sûr, tu ne peux pas vraiment contrôler les conditions. Il faut toujours faire la course. De toute façon, je vais viser le plus haut possible."