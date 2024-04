Tim Merlier: "J'espère que la chance sera avec moi à Paris-Roubaix"

Le collectif du Wolfpack a payé pour Tim Merlier, malgré les dysfonctionnements mécaniques. "Je n'ai pas paniqué après ma crevaison, mes équipiers m'ont remonté et replacé dans le peloton en vue du final. Dans le sprint, dès que j'ai senti que le bon moment était arrivé, j'ai lancé ma manœuvre et je me suis imposé."

"La course a été très rapide et il fallait absolument éviter les problèmes", a expliqué Merlier à l'arrivée. "C'était très tendu dans la première partie, avec le vent, les petites routes où le positionnement était difficile à trouver, les bordures. Après cela, il fallait bien négocier le circuit local."

"J'ai signé à Schoten mon 7e succès de la saison et c'est une belle victoire", s'est félicité un Merlier qui avait brillé en Arabie saoudite à l'AlUla Tour (deux victoires) et aux Émirats arabes unis à l'occasion de l'UAE Tour (trois victoires), avant son succès sur le Nokere Koerse . "Ce qui est surtout important c'est de gagner et de gagner beaucoup. Je sais que ma condition est bonne. J'ai d'ailleurs livré un bon Tour des Flandres (65e, ndlr). J'ai bien récupéré et j'espère maintenant que la chance sera avec moi dimanche sur les routes de Paris-Roubaix."