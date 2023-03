Tim Merlier se sent "comme dans un rêve" après sa quatrième victoire de la saison

"J'ai été parfaitement lancé par l'équipe", a expliqué Merlier après la course au micro des organisateurs. "C'était une solide prestation collective. Ils croyaient en moi, aujourd'hui. C'était une journée difficile, parce qu'il y avait beaucoup de stress dans le peloton. La grosse montée à 19 kilomètres de l'arrivée a rendu les échanges tactiques. Nous avions deux coureurs dans le premier groupe, et je suis aussi revenu sur la dernière ascension. Kasper Asgreen m'a emmené devant, et à partir de là l'équipe a travaillé. Je ne peux pas expliquer combien il était fantastique de faire partie de ce train."

C'est déjà la quatrième victoire individuelle cette saison pour Merlier sous le maillot de sa nouvelle équipe Soudal-Quick Step et la 27e de sa carrière. Il avait déjà remporté deux étapes du Tour des Émirats arabes unis, et une lors du Tour d'Oman. "C'est comme dans un rêve", s'est-il amusé. "Je peux à peine y croire. Je suis très heureux, et de l'équipe aussi."