Tour de France: la domination de Vingegaard rallume les feux de la suspicion

"Je comprends tout à fait les questionnements à ce sujet à cause du passé de notre sport. C'est même bien d'être sceptique car sinon cela se reproduira. Tout ce que je peux dire, c'est que je ne prends rien", assurait Jonas Vingegaard dimanche.

Domination outrancière de Jonas Vingegaard, records de vitesse et écarts abyssaux rallument les feux de la suspicion sur le Tour de France, mais sans éléments tangibles permettant d'attester le recours au dopage.

"C'est un temps impressionnant et celui de Pogacar l'était déjà", note le coureur d'Arkéa-Samsic Simon Guglielmi qui ajoute: "tout le monde peut se poser des questions, tout le monde s'en est toujours posé, moi je reste concentré sur ma course".

"Je ne me souviens d'aucun chrono dans lequel le vainqueur met 4,5 secondes par kilomètre au deuxième", s'est étonné son compatriote Michael Rasmussen, exclu du Tour en 2007, qui a reconnu s'être dopé pendant les années noires sous le règne de l'EPO.

Deux jours plus tard, le Danois a surclassé tout le monde, Tadej Pogacar compris, dans un contre-la-montre mardi avalé à une telle vitesse – 41,227 km/h de moyenne sur un parcours très accidenté - qu'il pensait que son capteur de puissance était cassé.

Les écarts au classement général sont colossaux: le troisième, Adam Yates, pointait mercredi matin à près de neuf minutes du maillot jaune, le dixième, Félix Gall, à plus de... dix-huit minutes.

"Évidemment, les questions ne sont pas illégitimes sur les différents soupçons. On vit avec depuis longtemps", réagit le directeur du Tour Christian Prudhomme. Mais "le maillot jaune est testé tous les jours et son vélo aussi" et "les contrôles sont faits par une agence indépendante", l'International testing agency (ITA), "ce qui n'était pas le cas avant", ajoute-t-il.

- "Tout a changé" -