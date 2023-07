Tour de France: les naufragés du jour un

Sale journée décidément pour la formation américaine puisque son autre carte au classement général, le vétéran Rigoberto Uran (36 ans), deuxième du Tour 2017, a lâché lui aussi cinq minutes.

"C'était une journée de merde", a résumé côté Movistar Matteo Jorgenson. "J'étais placé trois roues derrière Enric. Il est sorti de route et a fait un salto. Je me suis arrêté immédiatement, car il était notre leader", décrit l'Américain, relégué à plus de deux minutes et demie alors qu'il aurait pu servir de joker à l'équipe espagnole.

- Bardet a souffert de la chaleur -