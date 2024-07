Tour de France: les sprinteurs en lice avant les Pyrénées

Vendredi, "tout le départ est super plat, on va repasser à Nogaro où on s'était arrêtés l'an dernier, et puis on va monter quelques côtes à partir de Madiran, ajoute-t-il. Ça saute-moutonne pendant tout le final."

A l'approche du final, les côtes de Blachon (1,5 km à 6,9%) et de Simacourbe (1,8 km à 6,4%) pourraient ainsi "mettre en difficulté quelques sprinteurs", avantageant ceux qui passent bien les bosses comme Jasper Philipsen ou Biniam Girmay, le porteur du maillot vert.

Départ d'Agen à 13h30 (réel à 13h50), arrivée à Pau à 17h30 (horaire calculé sur une moyenne de 45 km/h)