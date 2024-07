Tour de France: Turgis, grand bleu sur les chemins blancs

Anthony Turgis a apporté à la France sa troisième victoire dans le Tour de France en remportant une étape des chemins blancs fantastique et sulfureuse dimanche à Troyes où Tadej Pogacar a pointé du doigt la passivité de Jonas Vingegaard.

Des attaques a gogo, une baston permanente entre favoris, des étincelles entre Pogacar et Vingegaard et un Français qui gagne: le scénario de cette neuvième étape, concentré de cyclisme total, a frôlé la perfection pour conclure l'une des plus belles premières semaines que la Grande Boucle ait connue depuis longtemps.