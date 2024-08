Tour de Pologne: Thibau Nys remporte la troisième étape et confirme sa bonne forme

Mercredi après-midi, les coureurs faisaient face à une des étapes les plus accidentées de la semaine avec 5 difficultés de 2e catégorie au programme, et un final en bosse. Après avoir repris l'échappée matinale dans la deuxième ascension de la difficulté de Karlow (7km à 5.1%), le peloton s'est dirigé vers l'arrivée jugée à Duszniki-Zdroj. Dans la dernière difficulté non-répertoriée, Nys a attendu le dernier moment pour dépasser Diego Ulissi, pour s'imposer devant l'Italien au sprint.

Thibau Nys, 21 ans, signe sa 10e victoire professionnelle, la 8e de sa saison après son succès lundi lors de l'étape inaugurale du Tour de Pologne, et ses victoires sur le Tour de Romandie et le Tour de Suisse. Il succède à Rafal Majka (UAE Team Emirates), lâché dans le dernier kilomètre, vainqueur à Duszniki-Zdroj en 2023. Jeudi, les coureurs aborderont une étape plus longue, 195.3km entre Kudowa-Zdroj et Prudnik, et relativement plate, qui devrait favoriser les sprinteurs.

Le Tour de Pologne se conclura dimanche avec une 7e et dernière étape qui arrivera à Cracovie.