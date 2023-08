Tour d'Espagne: la DSM de Bardet sort vainqueur d'un chrono chaotique

Car l'asphalte quasiment sec en début de course est devenu de plus en plus glissant, prenant au piège plusieurs coureurs, dont le Français Hugo Hofstetter.

La Jumbo-Visma de Primoz Roglic et Jonas Vingegaard, qui a terminé sur une route totalement détrempée et avec de moins en moins de visibilité, a perdu 26 secondes sur le tenant du titre Remco Evenepoel et son équipe Soudal-Quick Step.

"Vous ne pouvez pas voir si je pleure car il pleut", a ironisé Roglic devant les caméras après la course. "C'était difficile de garder l'équilibre mais on s'en est sortis. Il fallait courir sans prendre de risque inutile et être le plus proche possible à l'arrivée. (...) J'ai fait au mieux."

"C'est vraiment étrange qu'ils nous aient laissé courir dans ces conditions", avait déclaré son rival belge, bien plus frustré, un peu plus tôt. "C'était vraiment dangereux."