Tour d'Italie: la "journée parfaite" d'Aurélien Paret-Peintre

"Il y avait 120 mecs qui rêvaient de faire la même chose aujourd'hui": Aurélien Paret-Peintre a vécu "une journée parfaite" mardi dans le Tour d'Italie, où le Savoyard a remporté à Lago Laceno la plus belle victoire de sa carrière.

Le défi était grand au départ de l'étape depuis qu'Evenepoel avait clamé urbi et orbi qu'il comptait lâcher la tête du classement général pour ne pas gaspiller trop d'énergie à défendre et représenter le maillot rose.

"C'est magnifique. Le Giro est réussi, déjà. J'ai fait énormément de sacrifices depuis le début de saison avec beaucoup de stages et d'éloignement. Sur les 150 premiers jours de l'année, j'aurai été 100 jours en déplacement. C'est récompensé à sa juste valeur", a ajouté le coureur de 27 ans, désormais troisième au classement général à 30 secondes de Leknessund et deux secondes de Remco Evenepoel.

En conséquence, ils étaient nombreux, "120 mecs" selon les calculs de Paret-Peintre, donc, à vouloir se glisser dans l'échappée du jour pour succéder au champion du monde belge.

Avec des coureurs chauffés à blanc par la perspective de voir du rose, le début de l'étape a été complètement dingue, avec des attaques à gogo et de nombreuses chutes sur la chaussée rendue glissante par la pluie.

Très actif dès le kilomètre zéro, Paret-Peintre a réussi à accrocher le bon wagon qui s'est formé à 90 km du but en compagnie de six autres coureurs, dont un autre français, Warren Barguil, encore trop juste après avoir contracté le Covid-19, et qui a été rapidement lâché dans la montée finale.