UAE Tour: Jonathan Milan remporte la première étape au sprint, Philipsen déclassé

Jonathan Milan (Lidl Trek) a remporté la 1re étape du Tour des Emirats arabes unis, course cycliste du WorldTour, lundi. L'Italien s'est imposé au sprint devant le Néo-Zélandais Finn Fisher-Black (Red Bull-BORA-hansgrohe) et le Danois Tobias Lund Andresen (Picnic PostNL) après 138 km de course entre le parc solaire de Madinat Zayed et le palais de Liwa.