Un coup à jouer pour les Belges ? Tout ce qu'il faut savoir sur la première étape du Tour d'Algarve

Le Tour d'Algarve se déroule du 19 au 23 février au Portugal. L'an passé, c'est le belge Remco Evenepoel qui a remporté le classement général, devant Daniel Felipe Martinez et Jan Tratnik. L'intégralité de l'épreuve est a retrouver sur RTL club.

> Suivez l'étape du jour dès 16h sur RTL Club et RTL Play

La 51ème édition du Tour d'Algarve débute ce mercedi, au programme 5 étapes, dont un contre-la-montre pour clôturer l'épreuve. Le départ de la première étape sera donné ce mercredi à Portimão et l'arrivée est prévue à Lagos, sur la côte sud du Portugal.

L'arrivée de cette première journée de course était au même endroit l'an passé et a bien réussi aux Belges. C'était Gerbe Thijssen qui s'était imposé au sprint devant le Néerlandais Marijn Van Den Berg et un autre compatriote, Jordi Meeus.