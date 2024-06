"Une bonne journée sur le vélo" pour Remco Evenepoel qui n'a "jamais" été en problème

Derrière le duo de dsm-firmenich PostNL formé par le Français Romain Bardet et le Néerlandais Frank van den Broek, Remco Evenepoel s'est mêlé au sprint final duquel étaient exclus la plupart des spécialistes. Ceux-ci ont été largués au fur et à mesure d'une étape difficile avec sept ascensions catégorisées.

"Je n'ai pas à me plaindre", a résumé le coureur de 24 ans. "C'a été une bonne première étape pour moi et pour l'équipe. Cela s'est bien passé." Pas particulièrement perturbé par la chaleur qui a eu raison de nombreux coureurs, il "n'a pas vraiment senti de souci" et s'est dit "content des sensations".

"Il fallait être bien placé pour avoir un bon numéro de voiture demain", a expliqué Evenepoel en faisant référence à la 2e étape qui arrivera à Bologne. "Sur le circuit final, ce sera assez chaotique. En cas de problèmes, il vaut mieux avoir la voiture un peu plus proche de soi que loin derrière. C'est pour ça que je m'y suis mêlé, mais ce n'était pas un sprint de purs sprinteurs. J'ai vu Pogacar et Pidcock bien placés, donc je m'y suis mêlé aussi."