Une première victoire cette saison qui "fait beaucoup de bien" à Filippo Ganna

Ganna avait commencé la saison brillamment avec six podiums aux Tours de San Juan et de l'Algarve. L'Italien n'avait pas encore gagné, cependant, avant sa performance en ouverture de Tirreno-Adriatico. "C'est très satisfaisant après toutes ces places d'honneur, la victoire est très importante pour moi", a-t-il déclaré à l'arrivée. "Ça me motive pour les classiques".

Le reste de l'équipe INEOS Grenadiers a très bien figuré dans le contre-la-montre, avec l'Américain Magnus Sheffield en troisième place et le Néerlandais Thymen Arensman, sixième. "Nous avons l'une des meilleures équipes ici", a expliqué Ganna. "Tout le monde se soutient mutuellement. Magnus est également en excellente forme et a réalisé un bon chrono. Thymen était également bon. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble au camp d'entraînement et bientôt nous irons au Giro".

La victoire de Tom Pidcock aux Strade Bianche, samedi, "a donné un coup de pouce à l'équipe", a ajouté Ganna. "C'est toujours agréable quand quelqu'un de l'équipe gagne. C'est normal, nous courons beaucoup ensemble, cela crée un lien et voir quelqu'un d'autre gagner vous donne aussi envie de tout donner vous-même. J'étais motivé pour bien faire ici après toutes ces places d'honneur et je connais le parcours. Maintenant, nous allons défendre ce maillot", a conclu le vainqueur du jour.