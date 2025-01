Une rentrée parfaite: Tim Merlier brille déjà et remporte la première étape de l'AlUla Tour

Tim Merlier a directement pu célébrer une victoire lors de sa première course de la saison, mardi. "Cela motivera tout le monde", a savouré le champion d'Europe après s'être adjugé la première étape de l'AlUla Tour, en Arabie saoudite. "C'est toujours beau de commencer la saison avec une victoire."

Merlier a remporté le sprint massif après un long effort, emmené par son poisson-pilote et ami Bert Van Lerberghe. "A 1,8 kilomètre de l'arrivée, j'ai un peu perdu Bert, mais dans le demi-tour, je suis revenu dans sa roue. Et à partir de là, il a à nouveau effectué un travail incroyable. Il est resté dans le vent pendant presque un kilomètre. C'était parfait."

Avant l'étape, Merlier avait souligné que sa préparation s'était bien passée, mais qu'il ne se sentait pas encore sûr de sa forme. "C'est toujours difficile d'évaluer le niveau de forme au début de la saison", a-t-il expliqué après la course. "J'ai certes quelques points pour voir où mon niveau se situe, mais dans la réalité, c'est encore différent. Comme toujours, c'était aussi un peu nerveux. Lors de la première course, c'est difficile de faire les choses parfaitement comme à la fin de l'année passée. Mais je pense que nous avons bien fait cela."

L'an passé, Merlier avait déjà remporté deux étapes de l'AlUla Tour, une course par étapes qu'il semble apprécier particulièrement. "Cette semaine, c'est l'anniversaire de mon fils. Le fait que je sois ici, et non chez moi, en dit long." Merlier, 32 ans, a porté son compteur à 51 victoires professionnelles. Il signe la première victoire belge de la saison.