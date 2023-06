Vainqueur de la 6e étape, Georg Zimmermann "n'arrive pas à y croire"

"Je n'arrive pas à y croire, cela fait un moment que je n'avais pas gagné une course, c'était sur le Tour de l'Ain à l'été 2021", a confié le coureur allemand au micro des organisateurs. "Gagner une course, c'est une sensation que je ne peux même pas décrire. Je me sentais déjà fort hier (jeudi) alors aujourd'hui j'ai encore voulu essayer. Je connaissais bien le parcours parce que je suis venu sur le Tour de l'Avenir en 2018. Le final était un peu différent, mais comme je l'avais étudié, je n'ai pas été surpris. J'ai bien grandi depuis le Tour de l'Avenir. Je suis resté optimiste quand Burgaudeau est revenu avec moi. Je ne pense jamais à perdre alors je n'ai pas paniqué. Je me suis dit que si je terminais deuxième c'était déjà un excellent résultat, et si je gagnais c'était du bonus. Maintenant, le dernier week-end semble très dur. J'ai pris deux fois de suite l'échappée et j'ai gagné, alors je n'ai plus de pression".