Vainqueur à Heist, Alexander Kristoff espère "encore gagner dans les jours à venir"

"C'était le chaos total dans la dernière montée du Heistse Berg puis dans la descente", a commenté Kristoff à l'arrivée. "C'était difficile de suivre son train. En plus, Erik Resell a connu un problème mécanique et il a été lâché dans le final. Heureusement, j'ai retrouvé Tord Gudmestad à l'approche des pavés et nous sommes repartis. Dans la dernière ligne droite, j'ai pu idéalement me placer derrière lui et l'emporter. Je peux le remercier, avec bien sûr tout le reste de l'équipe pour le travail accompli".

Le Norvégien se rapproche de sa centième victoire en carrière. "Je dois encore gagner huit courses. J'atteindrai alors ce chiffre. C'est beaucoup, mais il faut reconnaître que les choses se passent très bien pour moi ces derniers temps. J'ai gagné trois fois en mai (Tour des Onze Villes, Port Epic Antwerp et 4e étape du Tour de Norvège, ndlr) et le mois de juin commence avec une nouvelle victoire. J'espère encore améliorer ce chiffre dans les jours à venir, avant le Tour de France".