Van Aert heureux de la présence de Philipsen: "Ce n'est certainement pas mauvais pour moi"

Wout van Aert sera l'un des trois fers de lance de la formation belge lors de la course en ligne des Mondiaux de Glasgow, dimanche. Le leader de Jumbo-Visma se sent prêt à lutter pour l'arc-en-ciel. "Nous pouvons jouer différents scenarios avec l'équipe et cela n'est qu'un avantage", a-t-il expliqué vendredi.