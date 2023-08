Van Aert pas trop déçu de sa nouvelle médaille d'argent: "Je n'ai rien à me reprocher"

"C'était une course très nerveuse", a analysé Van Aert. "Nous roulions chaque tour du circuit comme si c'était le dernier. Je pensais bien que le parcours serait dur, mais il était encore plus dur. Je comprends les critiques sur le parcours, mais je pense qu'un championnat du monde doit être différent chaque année. Ainsi, tous les coureurs ont leur chance dans leur carrière. Un tel circuit urbain doit certainement être inclus à un moment ou à un autre. Les meilleurs coureurs du monde était à l'avant, donc c'était assez sélectif. J'ai trouvé dommage qu'avec un coup du sort, il était très difficile de revenir. Avec un peu moins de virage, cela aurait été possible."

Van Aert est tombé sur un grand Mathieu van der Poel, qui s'est envolé à 22 km de l'arrivée et a continué à creuser l'écart malgré une chute. "Je ne suis pas très heureux après cette course, je voulais gagner, mais je ne suis pas trop déçu non plus", a confié Van Aert. "J'ai le sentiment que nous avons roulé une bonne course. L'équipe m'a bien aidé. Je sentais dans le final que Mathieu était le plus fort. Je voulais me trouver dans sa roue et j'étais là pour son attaque, mais je n'ai pas pu le suivre. Après, tu dois accepter le résultat. Je ne peux rien me reprocher. J'ai toujours couru à l'avant. J'étais où je devais être. Je ne pouvais pas faire plus. Je me suis ensuite battu pour la deuxième place et je suis satisfait d'avoir pu l'obtenir."