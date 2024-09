Vanthourenhout roule aussi pour une médaille chez les espoirs avec un "fort collectif"

Sur un parcours de 175 kilomètres, avec 2.483 mètres de dénivelé, la course s'annonce ardue entre Uster et Zurich, mais Sven Vanthourenhout, pour ses derniers Mondiaux, compte sur un "fort collectif" avec Aaron Dockx, William Junior Lecerf, Robin Orins, Alec Segaert, Emiel Verstrynge et Jarno Widar.

"Nous devons profiter de notre collectif", a estimé le sélectionneur national en conférence de presse à Wetzikon, dans la banlieue de Zurich, à l'hôtel de la délégation belge jeudi. "Il est logique que les regards se portent sur quelqu'un comme Junior, qui a disputé la Vuelta, mais nous devons faire ressortir notre force et on ira loin", ajoutant à propos d'Alec Segaert, déçu de sa 4e place lundi dans le contre-la-montre. "Alec est un pion très important. Hier, il n'a pas, pour certains, répondu à l'attente, mais cela fait partie d'une carrière et je trouve qu'il gère ça en vrai professionnel déjà".