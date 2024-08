Victimes du Covid-19, Arensman et Konrad à leur tour contraints à l'abandon

Le Covid-19 continue de frapper au sein du peloton de la Vuelta. Mercredi, le Néerlandais Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) et l'Autrichien Patrick Konrad (Lidl-Trek) n'ont pas pu prendre le départ de la 11e étape en raison d'une contamination au coronavirus.

Le grimpeur Konrad, âgé de 32 ans, ne s'est pas non plus présenté au départ de la 11e étape à Padron après un contrôle positif.

Arensman a terminé 5e du Tour d'Espagne en 2022. Mardi, son coéquipier belge Laurens De Plus avait dû lui aussi renoncer touché par le Covid-19.

Outre Arensman, Konrad et De Plus, le Portugais Joao Almeida et l'Équatorien Harold Martin Lopez ont été contraints à l'abandon en raisin des effets d'une contamination au Covid-19.

L'Italien Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty) a aussi renoncé mercredi avant le départ mais en raison d'un problème au genou.

Ils ne sont plus que 156 coureurs cette 79e Vuelta. Ils étaient 176 au départ à Lisbonne.